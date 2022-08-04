Московские врачи вылечили 3690 пациентов от коронавируса за сутки

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Столичные врачи за последние 24 часа вылечили 3690 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице выявили 5973 случая заболевания COVID. Еще 10 человек скончались, а 290 были госпитализированы.

Врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова назвала категории граждан, которым следует особенно тщательно соблюдать профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Она напомнила, что к уязвимым категориям граждан относятся люди пожилого возраста, а также лица, имеющие хроническую патологию здоровья, и люди с иммунодефицитом. У них риск переболеть в тяжелой форме значительно выше.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в скором времени показатели заболеваемости коронавирусом из-за новых штаммов «омикрона» должны снизиться.