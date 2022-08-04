Число пострадавших при обстреле в Донецке выросло до шести

Фото: Минобороны РФ

Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести человек. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— На проспекте Гурова в Ворошиловском районе ранен мужчина, — передает его слова радио Sputnik.

До этого сообщалось, что украинские вооруженные силы нанесли удар по драмтеатру, где должно было состояться прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Уточняется, что в результате удара по зданию драматического театра попало не менее двух снарядов. Из-за обстрела церемония не началась. Всех участников эвакуировали в убежища. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей.

Ольга Качура погибла в среду, 3 августа. Уточняется, что ее не стало в результате артиллерийского обстрела под Горловкой. Мэр города выразил искренние соболезнования семье Качуры от лица жителей города.