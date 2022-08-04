Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях московского метро

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу бесплатной воды на восьми станциях подземки. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Спасаем пассажиров от летнего зноя и делаем все возможное, чтобы ваши поездки оставались комфортным, — говорится в сообщении.

Так, получить бутылку воды можно на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», а также на автостанции Орехово.

В ведомстве уточнили, что список станций в случае необходимости будет скорректирован, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Городские службы начали три раза в день проводить аэрацию из-за наступившей жары в столице. Уточняется, что сегодня дорожное полотно подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о резком похолодании. По его словам, аномальная жара в Москве продолжится в пятницу и субботу, а уже в воскресенье с запада к городу подойдет холодный фронт.