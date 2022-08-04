Степан Орлов: Поступления в бюджет Москвы показали рост вне зависимости от внешних условий

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Поступления в столичный бюджет продемонстрировали стабильный рост вне зависимости от внешних условий. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— В I полугодии рост зафиксирован как в сравнении с предыдущим периодом 2021 года — он составил 18,3 процента, так и относительно плановых значений: за шесть месяцев в бюджет поступило 53,7 процента от годового плана. Всего за январь-июнь 2022 года в бюджет города перечислено 1 триллион 779,5 миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам парламентария, главными источниками доходов Москвы остаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций, которые составляют три четверти всех поступлений в городской бюджет.

Орлов отметил, что такое положение дел свидетельствует, что столичные компании «крепко стоят на ногах», а жители города работают — и зарабатывают.

Депутат также отметил рост в секторе самозанятости и малого бизнеса.

— По упрощенной системе налогообложения предприниматели уплатили 98,4 миллиарда рублей, по патентам — 4,6 миллиарда рублей, по налогу на профессиональный доход — 3,4 миллиарда рублей. Это очень хорошие показатели — они демонстрируют, что специальные налоговые режимы востребованы и удобны, они помогают запустить собственное дело, легализовать доход, который раньше трудно было оформить по всем правилам, — пояснил он.

Вице-спикер назвал «обеление» столичной экономики Москвы важным процессом, для которого требуется время. Однако в долгосрочной перспективе она обязательно окупится, добавил он.

Орлов подчеркнул, что стабильность поступлений в городскую казну позволяет сохранить все обязательства города, в том числе в социальной и инвестиционной сферах. Он пояснил, что столица вкладывает средства в социальную, дорожно-транспортную инфраструктуру, образование, здравоохранение, развитие культуры и туризма, сохранение исторического наследия и спорт, а также оказывает господдержку жителям.

По словам парламентария, в общем по итогам I полугодия бюджет Москвы исполнен с текущим профицитом в размере 143,8 миллиарда рублей, что свидетельствует о несостоятельности негативных прогнозов и сохранении высокой деловой активности в столице, пишет агентство городских новостей «Москва».

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что более 800 объектов социнфраструктуры возвели в столице с 2011 года — как за счет средств городского бюджета, так и силами инвесторов.