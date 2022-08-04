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«Забыл, кто победил»: Медведев обвинил генсека НАТО в плохой памяти

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Забыл, кто победил»: Медведев обвинил генсека НАТО в плохой памяти
Фото: Правительство РФ

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной говорят о его плохой памяти. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится, — написал он в своем Telegram-канале.

Столтенберг заявил, что конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны. Он также отметил недопустимость победы Москвы в этом конфликте.

На это заявление также ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заметил, что настоящей угрозой миропорядку в Европе и во всем мире был переворот на Украине в 2014 году.

Песков добавил, что переворот был тщательно срежиссирован, в том числе странами — членами НАТО.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России. Отвечая на вопрос студента о позиции Китайской Народной Республики (КНР) касательно кризиса на Украине, Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к западным странам, которые осудили специальную военную операцию РФ.

Дмитрий Медведев Йенс Столтенберг Вторая мировая война
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