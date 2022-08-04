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Автомобилисты заплатили 9 миллионов рублей за остановки движения трамваев в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Автомобилисты заплатили 9 миллионов рублей за остановки движения трамваев в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала текущего года Московское метро взыскало с водителей автомобилей 9 миллионов рублей за остановки движения трамваев. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Такая сумма — за 23 часа задержек трамваев. Десятки тысяч человек из-за этого были вынуждены ехать в объезд или менять свои планы. Юристы мосметро при длительных остановках движения городского транспорта обращаются в суд, чтобы взыскать убытки — это регулярная практика, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при этом учитываются количество отмененных рейсов, а также их длина, время задержки и число пассажиров, которые пассажиров могли бы проехать за этот период. В настоящее время в судах на рассмотрении находятся иски на сумму, превышающую 25 миллионов рублей.

В департаменте напомнили, что городскую трамвайную сеть передали в Мосметро в прошлом году. Это коснулось трамвайных вагонов, путей, остановок, а также 4 международных автовокзалов и 2 автостанций. Туда же перешли более 6 тысяч сотрудников автовокзалов, трамвайного управления и водителей трамваев.

На днях столичный Музей транспорта выпустил первую серию подкастов «Трамвай в городе». Первые три выпуска посвящены трамвайным вагонам из коллекции музея (конка, трамвай R1 и «Татра ТЗ»), а также перспективам развития трамвайной системы города.

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