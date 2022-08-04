Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Капремонт, дворы и магазины: москвичам напомнили, какие вопросы может решить муниципальный депутат

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Капремонт, дворы и магазины: москвичам напомнили, какие вопросы может решить муниципальный депутат
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвичи могут обратиться к муниципальным депутатам по абсолютно разным вопросам. О каких именно идет речь — в материале «Вечерней Москвы».

Так, жители города могут обратиться к таким парламентариям по вопросам капремонта жилых домов и благоустройства дворов. К примеру, вы можете обратиться к ним, если в вашем доме течет крыша, крошатся ступени, а козырек подъезда вот-вот упадет или же вам нужно, чтобы ваш двор попал в список по благоустройству. Подобные вопросы будет решать муниципальный депутат.

Кроме того, озеленение районов — еще одна из задач парламентария. В ходе работ они могут решить, какие деревья и кустарники будут высажены в районе, а также определить адреса их высадки. Также муниципальные депутаты решают вопрос дворовых парковок. Так, часто столичные дворы заставлены приезжающими автомобилями, это может прекратиться благодаря установке шлагбаума.

В их компетенцию входит решение вопросов по открытию магазинов, салонов красоты или детских развивающих центров на первых этажах жилых домов. Кроме того, депутаты в силах помочь с решением вопросов об установке торговой палатки, о работе ярмарки выходного дня или размещении летнего кафе. Также горожане могут обратиться к представителям местного самоуправления для выдвижения законодательных инициатив.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований.

Работа Депутаты Москва Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте