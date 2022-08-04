Капремонт, дворы и магазины: москвичам напомнили, какие вопросы может решить муниципальный депутат

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвичи могут обратиться к муниципальным депутатам по абсолютно разным вопросам. О каких именно идет речь — в материале «Вечерней Москвы».

Так, жители города могут обратиться к таким парламентариям по вопросам капремонта жилых домов и благоустройства дворов. К примеру, вы можете обратиться к ним, если в вашем доме течет крыша, крошатся ступени, а козырек подъезда вот-вот упадет или же вам нужно, чтобы ваш двор попал в список по благоустройству. Подобные вопросы будет решать муниципальный депутат.

Кроме того, озеленение районов — еще одна из задач парламентария. В ходе работ они могут решить, какие деревья и кустарники будут высажены в районе, а также определить адреса их высадки. Также муниципальные депутаты решают вопрос дворовых парковок. Так, часто столичные дворы заставлены приезжающими автомобилями, это может прекратиться благодаря установке шлагбаума.

В их компетенцию входит решение вопросов по открытию магазинов, салонов красоты или детских развивающих центров на первых этажах жилых домов. Кроме того, депутаты в силах помочь с решением вопросов об установке торговой палатки, о работе ярмарки выходного дня или размещении летнего кафе. Также горожане могут обратиться к представителям местного самоуправления для выдвижения законодательных инициатив.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований.