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«Есть еще брюки»: Захарова высмеяла намерение Блинкена поймать Лаврова за пуговицу

Анастасия Колоскова
Политика
«Есть еще брюки»: Захарова высмеяла намерение Блинкена поймать Лаврова за пуговицу
Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на заявление Белого дома о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен постарается поймать главу МИД Сергея Лаврова «за пуговицу» на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если такая возможность ему представится.

— За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей дипакадемии ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель российской делегации рассказал, что Лавров во время гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался «со всеми, кто не прятался».

— Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что госсекретарь США будет искать контакта с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях АСЕАН в Камбодже с целью обсудить обмен заключенными. Он отметил, что у Блинкена «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».

До этого Мария Захарова сообщила, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту вылетел в сторону азиатского региона. По ее словам, глава МИД РФ «везет» в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

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