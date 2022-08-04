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Силы ДНР взяли под контроль 70 процентов населенного пункта Пески

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Силы ДНР взяли под контроль 70 процентов населенного пункта Пески
Фото: glava-lnr.info

Войска Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 70 процентов поселка Пески под Донецком. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

— Идет зачистка не спеша, так как большое количество подвалов, частные дома после выселения людей переоборудовали под военный гарнизон, — заявил он.

Уточняется, что сеть окопов идет буквально и даже проходит через сами здания. Это — «передовой гарнизон» украинской армии, рассказал Емельянов в эфире Первого канала.

До этого сообщалось об уничтожении до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировала более 150 украинских националистов элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины высокоточными ракетами. При этом ранеными оказались еще около 250 боевиков. Также вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.

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