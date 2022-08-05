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Орбан: Мира на Украине не может быть без переговоров России и США

Егор Провоторов
В мире
Орбан: Мира на Украине не может быть без переговоров России и США
Фото: Администрация президента РФ

Мир на территории Украины без переговоров между Россией и Соединенными Штатами не наступит никогда. Таким мнением в четверг, 4 августа, поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Далласе, штат Техас.

Глава венгерского правительства отметил, что «стратегия мировых лидеров по этому вопросу обостряет и продлевает» конфликтную ситуацию и «снижает шансы на мир».

— Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира, — приводит ТАСС слова Орбана.

Председатель кабинета министров Венгрии отметил, что мира достичь могут только «сильные лидеры». Он обратил внимание, что планете сейчас нужна «сильная Америка с сильным лидером».

В минувший понедельник, 1 августа, Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для Венгрии и что восточноевропейское государство продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

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