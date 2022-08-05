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В Китае рассказали об опасности ядерного арсенала США для всего мира

Егор Провоторов
В мире
В Китае рассказали об опасности ядерного арсенала США для всего мира
Фото: Pixabay

Ядерный арсенал Соединенных Штатов угрожает региональной и международной безопасности. Об этом в четверг, 4 августа, заявил представитель Китая, выступая в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По словам дипломата, являясь ядерной сверхдержавой, Штаты располагают «огромным арсеналом», угрожающим миру. Он отметил, что Пекин «всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне», который необходим исключительно для защиты национальной безопасности.

— Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений, — подчеркнул представитель КНР.

Он также отметил, что невозможно установить механизм контроля над вооружениями между Пекином и Вашингтоном без учета «всего комплекса отношений», пишет ТАСС.

В минувшую среду, 3 августа, стало известно, что Соединенные Штаты не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией относительно соглашения на смену СНВ-3, однако увязывают возможный диалог с ситуацией, происходящей на Украине.

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