Андрей Бочкарев: Новый участок Солнцевской линии готов на 50 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Участок продления Солнцевской линии готов наполовину. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что участок включает в себя станции «Пыхтино», «Внуково» и метромост через реку Ликову.

По словам заммэра, готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» оценивается на 87 процентов. В настоящее время специалисты проводят там гидроизоляцию монолитных конструкций и отделывают служебные помещения. Также рабочие готовятся к укладке гранита на платформенной части.

При этом монолитные работы на станции «Внуково» завершены на 43 процента. Там приступили к отделке служебных помещений, земляные работы подходят к концу.

В ближайшее время рабочие завершат проходку тоннелей между станциями.

Метромост через реку Ликову также практически достроен. Монолитные работы на объекте полностью завершены, также там установлено 23 опоры и 22 пролетных строения, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ближайшие годы планируют построить 12 станций метро. За 10 лет специалисты построили восемь станций, благодаря этому транспортная доступность округов заметно улучшилась.