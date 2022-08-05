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В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек

Полина Долганова
Город
В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Пользователи онлайн-сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой» теперь могут забронировать еще более 100 новых библиотек и культурных учреждений под свои мероприятия.

— Городские библиотеки Москвы — это современные креативные пространства, в которых можно не только насладиться чтением книжных новинок, но и, например, провести бизнес-тренинг, мастер-класс по робототехнике для детей или литературный вечер, который соберет любителей поэзии и прозы, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

По его словам, теперь в сервисе можно арендовать культурные помещения в самых разных районах города.

Директор Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда Роман Дерманский в свою очередь рассказал, что в библиотеках ЗелАО можно провести различные дискуссии, презентации и лекции.

Так, например, для бронирования стали доступны многофункциональный зал-гостиная в Зеленограде, библиотека № 2 имени Ю.В. Трифонова в центре города, читальный зал детской библиотеки № 208 в Можайском районе и многие другие помещения, передали на официальном портале мэра Москвы.

Недавно в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» собрали подборку книг для отпуска, которые не дадут заскучать в пути. Захватывающие сюжеты, яркие герои и незабываемые приключения — все это позволит разнообразить поездку. Подборка составлена библиотекарями столичных читален, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

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