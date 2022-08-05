Участники МУФ могут записаться на бесплатные экскурсии по заводам и фабрикам столицы

Фото: Пресс-служба проекта «Открой#Моспром»

Посетители и участники Московского урбанистического форума (МУФ) получили возможность записаться на бесплатные экскурсии по промышленным предприятиям Москвы в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— …Посетители могут записаться на бесплатные экскурсии, которые пройдут на заводах и фабриках столицы в период с 8 по 19 августа, — отметил он.

Овчинский уточнил, что всего горожане смогут посетить 13 производственных площадок.

Совокупная аудитория проекта превышает 10 миллионов человек. За время существования проекта было организовано более 800 экскурсий на разных предприятиях Москвы, передали на официальном сайте мэра столицы.

Более тысячи участников программы «Московское долголетие» в рамках проекта «Открой#Моспром» побывали на 60 экскурсиях по 16 столичным предприятиям. С 25 по 29 июля москвичи старшего возраста познакомились с организацией процессов разных производств и узнали интересные факты из истории столичной промышленности. Кроме того, гости приняли участие в мастер-классах и дегустациях продукции.