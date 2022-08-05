Канадский министр заявил об отсутствии альтернатив «Северному потоку»

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Транзит газа через территорию Украины не сможет покрыть потребности Европы, в отличие от газопровода «Северный поток». Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

— Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, — цитирует министра Bloomberg.

Уилкинсон добавил, что обсуждал вопрос о возвращении турбины для проекта, однако альтернативный вариант не был одобрен официальными лицами Европейского союза.

По словам министра, ситуация на Украине может плохо сказаться на стабильности энергетических поставок, передает газета «Известия».

Накануне в пресс-службе Газпрома сообщили, что поставка турбины для «Северного потока» в Россию невозможна из-за условий антироссийских санкций, выдвинутых западными странами. Уточняется, что речь идет об ограничениях со стороны Канады, ЕС и Великобритании.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к работе. По его словам, турбина является прекрасным образцом техники и показывает инженерные возможности компании.