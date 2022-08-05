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При пожаре в ночном клубе Таиланда погибли 13 человек и около 40 пострадали

Лейла Алиева
Происшествия
При пожаре в ночном клубе Таиланда погибли 13 человек и около 40 пострадали
Фото: Pixabay

В результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури погибло 13 человек, еще 35 ранены. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 5 августа.

По предварительным данным, среди пострадавших нет иностранных граждан. В списке жертв числятся только граждане Таиланда. В социальных сетях появились кадры с места пожара.

Видео: Telegram / РИА Новости

Уточняется, что пожар произошел в клубе Mountain в час ночи (21:00 в четверг по московскому времени — прим. «ВМ»).

В среду, 3 августа, недалеко от подмосковной Истры произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon. Уточняется, что он начался с блока распределительного центра. Предварительно, пострадали 12 человек, один человек погиб.

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