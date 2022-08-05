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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 5 августа

Лейла Алиева
Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 5 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вечером 5 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде столичных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до шести баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Для экономии времени москвичам рекомендовали в вечерний час пик пользоваться для поездок по городу общественным транспортом, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на двух столичных улицах временно ограничат движение транспорта из-за проведения строительных работ. Так, с 1 по 16 августа движение будет ограничено в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18. Также со 2 августа до 30 сентября будет изменена схема движения в проезде Энтузиастов на участках от дома 19а до дома 19, строения 53, а также от дома 19а до Дангауэровского путепровода.

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