Три сухогруза с украинской кукурузой направились в Стамбул

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Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурузой уже отправились в Стамбул. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в министерстве обороны Турции.

Уточняется, Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen с 13 тысячами тонн кукурузы отправился в британский Teesport, а Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонн кукурузы в Рингаскидди.

При этом все суда будут досмотрены делегацией Координационного центра в Стамбуле, пишет РИА Новости.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. При этом последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана.