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Сергунина: В Москве возобновили прием заявок высокотехнологичного бизнеса на выплаты за покупку оборудования

Анастасия Колоскова
Город
Сергунина: В Москве возобновили прием заявок высокотехнологичного бизнеса на выплаты за покупку оборудования
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования открыли для столичного высокотехнологичного бизнеса. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что работающие в сфере науки, промышленности и IT предприятия могут получить в качестве компенсации до 30 миллионов рублей. Заявки принимаются до 15 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

— Эта мера поддержки стала одной из самых востребованных: по итогам весенней заявочной кампании одобрены выплаты на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Для удобства предпринимателей документы принимаются онлайн. Грант помогает расширить или модернизировать производство, пополнить оборотные средства, — рассказала заммэра.

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам Сергуниной, грант также можно направить на покрытие затрат на лизинг и процентов по кредиту на новую технику или развитие бизнеса.

Согласно условиям программы, компенсация составляет 50 процентов стоимости оборудования отечественного производства или 35 процентов зарубежного. При этом оно должно быть куплено в 2022 году, находиться в Москве и относиться к категориям со сроком полезного использования свыше трех лет. Претендентами на выплату могут стать столичные компании и индивидуальные предприниматели.

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