Украинского морпеха будут судить за убийство заложницы в ДНР

Фото: depositphotos

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 5 июля.

— Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе – против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Байдраков насильно удерживал мирную жительницу, а после — застрелил ее.

Ему предъявлено обвинение в захвате и удержании власти в ДНР, жестоком обращении с гражданским населением, незаконном лишении свободы человека, а также в умышленном убийстве женщины.

Уточняется, что ему могут назначить смертную казнь, пишет РИА Новости.

В конце июля служба безопасности Украины обвинила приговорившего к смерти иностранных наемников в ДНР судью в нарушении законов и обычаев войны.