Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинского морпеха будут судить за убийство заложницы в ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинского морпеха будут судить за убийство заложницы в ДНР
Фото: depositphotos

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 5 июля.

— Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе – против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Байдраков насильно удерживал мирную жительницу, а после — застрелил ее.

Ему предъявлено обвинение в захвате и удержании власти в ДНР, жестоком обращении с гражданским населением, незаконном лишении свободы человека, а также в умышленном убийстве женщины.

Уточняется, что ему могут назначить смертную казнь, пишет РИА Новости.

В конце июля служба безопасности Украины обвинила приговорившего к смерти иностранных наемников в ДНР судью в нарушении законов и обычаев войны.

Украина ДНР Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте