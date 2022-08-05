СК России сформировал следственное управление в Донецке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Следственный комитет Российской Федерации сформировал следственное управление в Донецке. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России, — говорится в сообщении.

До этого депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин отметил, что деятельность «Единой России» в Донбассе помогла спасти жизни десятков тысяч человек. По его словам, уже открылось 17 гуманитарных центров в ЛДНР и на освобожденных территориях. Недавно также гуманитарный центр открылся в Попасной.

7 июня в Донецк из Московской области приехали грузовики с продуктами и вещами первой необходимости для жителей Донбасса. Отмечается, что, несмотря на участившиеся обстрелы города, поставки гуманитарной помощи будут продолжены.

О помощи, которую оказывают россияне жителям разрушенных городов Донбасса, «Вечерней Москве» рассказала начальник Центра общественных связей МЧС Луганской народной республики, старший лейтенант службы гражданской защиты Ольга Миронова.