Народный календарь. Чего нельзя делать 6 августа, в день Бориса и Глеба
6 августа Православная церковь почитает память русских князей, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть. Братья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев.
В этот день было принято ходить друг к другу в гости и угощать домашними пирогами. Также в народе было поверье, что до восхода солнца необходимо пересчитать все свои деньги. Это приведет к успеху в будущих делах.
По народным поверьям, 6 августа нельзя:
— смотреть в глаза прохожим: привлечет сглаз другого человека;
— работать или проводить уборку;
— спать на правом боку в ночь с пятое на шестое августа.
Приметы погоды:
Дождь с утра — к погожему и ясному дню.
Мухи с утра жужжат — к солнечной погоде.
Цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям.
Чайки на воду часто садятся — будет дождь.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Глеб, Анатолий, Афанасий, Борис, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман.