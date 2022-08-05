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6 августа Православная церковь почитает память русских князей, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть. Братья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев.

В этот день было принято ходить друг к другу в гости и угощать домашними пирогами. Также в народе было поверье, что до восхода солнца необходимо пересчитать все свои деньги. Это приведет к успеху в будущих делах.

По народным поверьям, 6 августа нельзя:

— смотреть в глаза прохожим: привлечет сглаз другого человека;

— работать или проводить уборку;

— спать на правом боку в ночь с пятое на шестое августа.

Приметы погоды:

Дождь с утра — к погожему и ясному дню.

Мухи с утра жужжат — к солнечной погоде.

Цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям.

Чайки на воду часто садятся — будет дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать 6 августа, в день Бориса и Глеба

Именины отмечают: Глеб, Анатолий, Афанасий, Борис, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман.