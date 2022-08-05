«Пуговицы на месте»: Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не проявил желания переговорить с ним на полях АСЕАН в Камбодже. Об этом российский министр сообщил в пятницу, 5 августа.

Лавров предположил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не передал Блинкену, что он будет сидеть рядом российским коллегой за одним столом, пишет РИА Новости.

— Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте, — заявил Лавров.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что госсекретарь США будет искать контакта с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях АСЕАН в Камбодже с целью обсудить обмен заключенными. Он отметил, что у Блинкена «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту вылетел в сторону азиатского региона. По ее словам, глава МИД РФ «везет» в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.