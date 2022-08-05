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Китай приостановил сотрудничество с США в некоторых сферах

Полина Долганова
В мире
Китай приостановил сотрудничество с США в некоторых сферах
Фото: Pixabay

Пекин временно приостановил работу восьми механизмов в рамках сотрудничества с Вашингтоном после визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

Так, Китай прекратил диалог со Штатами на уровне военных командований в регионах. Также были приостановлены рабочие встречи с представителями американского Министерства обороны, сотрудничества по борьбе с наркотиками и в области борьбы с незаконной миграцией и другие механизмы взаимодействия сторон, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Китай введет санкции в отношении спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита на Тайвань.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всячески поддержать тайваньский режим.

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