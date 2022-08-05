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В Подмосковье зарегистрировано около 800 фермерских хозяйств

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье зарегистрировано около 800 фермерских хозяйств
Фото: Алексей Орлов/ Вечерняя Москва

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 771 фермерское хозяйство. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.

Из них около 40 процентов занимаются растениеводством (овощи, картофель, многолетние и однолетние культуры, ягоды и фрукты), 38 процентов — молочным животноводством, 13 процентов — мясным животноводством, 4 процента — пчеловодством, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он напомнил, что в настоящее время проходит фестиваль «Сыр. Пир. Мир», где подмосковные производители представляют свою продукцию.

Фестиваль проходит в Подмосковье с 5 по 7 августа. Жители и гости Подмосковья могут доехать до фестиваля на пригородных поездах и на 32 регулярных автобусных маршрутах до станций Новоиерусалимская и Истра. От указанных станций с 9:00 до 21:00 в режиме шаттлов будут работать автобусы Мострансавто, проезд на них будет бесплатным, передает «Радио 1».

Программа «Подмосковные 10 гектаров» стартовала пилотным проектом в Лотошинском, Серебрянопрудском и Шаховском муниципалитетах. О ней рассказал генеральный директор юридической компании Кирилл Воробьев.

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