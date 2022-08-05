Депутат МГД Головченко: Цифровая экосистема Москвы помогает внедрять новые услуги в сфере транспорта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Цифровая экосистема Москвы позволяет совершенствовать транспортные услуги столицы. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко в пятницу, 5 августа.

— Цифровая экосистема города позволяет перенести многие городские услуги в онлайн — сейчас на официальном портале мэра и правительства Москвы горожане могут получить доступ к сотням различных сервисов, что делает жизнь в Москве проще, удобнее. В онлайн перешли многие процедуры, запросы, заявки. Благодаря цифровым решениям появляются и принципиально новые продукты, например, мультимодальные перевозки городским транспортом, — сказал Головченко.

Он привел в пример новый сервис «МультиТранспорт Вело», который позволяет включать безлимитный билет на весь общественный транспорт в зоне «Центральная», а также дает возможность неограниченного количества поездок до 15 минут на велосипедах «Велобайка». В связи с новой услугой пользователь экономит на оплате проезда до 25 процентов средств в месяц.

По его словам, велотранспорт становится частью системы общественного транспорта. Помимо этого, такой вид передвижения значительно отражается на экологии города, а также на состоянии здоровья жителей.

Депутат добавил, что внедрение цифровизации позволяет быстро и комфортно предоставлять услуги в сфере. Он заключил, что развитие в цифровой экосистемы города как структуры необходимо продолжать и развивать, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в Москве до конца года появятся двадцать крытых велопаркингов. Они рассчитаны на 50 велосипедов и самокатов. Для обеспечения безопасности на них ведется круглосуточное видеонаблюдение. Помимо этого, предусмотрены специальные станции для самостоятельного ремонта велотранспорта.