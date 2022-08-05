Неделя перемен: астролог дала прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие дни

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Астролог Сергей Седашев рассказал, чего ждать в ближайшие дни представителям зодиакального круга и к какому совету им необходимо прислушаться в период с 8 по 14 августа.

Овнам необходимо правильно направить свою энергию, которая будет помогать реализовывать ваши цели и добиваться успеха в основных сферах жизни. Неделя перемен ждет Тельцов, однако для решающих действий период неподходящий: возможны сложности и конфликты.

При этом Близнецы в отведенный период должны составить амбициозный план действий и смело следовать ему. Представители знака зодиака Рак в ближайшее время смогут направить свои силы на выполнение мелких дел и удачные переговоры, а небольшие поездки привнесут в жизнь разнообразие.

Львы ощутят потребность строить большие планы. Им необходимо воплотить эти ощущения в идеи и задумки, которые в будущем принесут особую удачу.

Девам удастся четко распланировать свои дела, а также ясно мыслить. Однако в таком ритме им следует постараться не скатиться в нервное ощущение жизни.

Проявить себя с лучшей стороны в предстоящие дни смогут Весы. Это принесет им внутреннее удовлетворение и полезные знакомства.

Скорпионам предстоит столкнуться с возможными перепадами настроения и энергии. Это будет связано с трудностями поиска внутреннего баланса.

Помимо этого, Стрельцам в отведенный период посчастливится попадать в нужные места в нужный момент. Авторитет представителей этого зодиака возрастет среди окружающих, что принесет внутреннее удовлетворение.

Козерогам необходимо направить свои силы на планирование, интеллектуальные работы, сделки. Для этого потребуется проявить свою ясность ума и точность в расчетах.

Со сложностями в общении с окружающими столкнутся представители знака зодиака Водолей. В этот период им рекомендуется избегать желания оставаться на своей волне, а вместо этого играть по правилам.

При этом Рыб будут донимать суета и смутное ожидание. Их ждут недопонимания в общении с окружающими, а также трудности в понимании собеседника, передает Пятый канал.

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