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В ДНР сообщили о начале боев в городской черте Артемовска

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о начале боев в городской черте Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Союзные войска вступили в бои в городской черте населенного пункта Артемовск в ДНР. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР.

— В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово. Идут бои в городской черте Артемовска, — передает ТАСС.

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Украины Алексей Громов сообщил, что украинские военные были вынуждены покинуть район Семигорье на артемовском направлении и район шахты «Бутовка» возле Авдеевки. По его словам, причиной отступления стало массированное применение российской артиллерии и наступление в районе Доломитного и Углегорской ТЭС.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что в связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции. Кроме того, российские ВКС уничтожили порядка 400 украинских военнослужащих, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады.

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