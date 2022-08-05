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Политолог объяснил связь электронного голосования с ростом явки на выборах

Лала Манушакян
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Политолог объяснил связь электронного голосования с ростом явки на выборах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Руководитель Центра политического анализа Павел Данилин объяснил, почему благодаря дистанционному электронному голосованию выросла явка на выборах.

— В частности, если мы посмотрим на данные выборов в Госдуму в 2016 году, явка на выборы составила 35 процентов. А 2021 году — 50,3 процента, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что рост на 15 процентов является очень существенным. Так, речь идет о том, что расширилась возможность участия: кто-то смог проголосовать удаленно, кто-то смог поехать отдыхать, но при этом проголосовать, продолжил спикер.

Данилин добавил, что до 40 процентов избирателей проголосовали через компьютер или телефон. При этом он развеял миф о том, что в электронном голосовании преимущественно участвовали сотрудники бюджетных организаций.

Их, по его данным, около 500–600 тысяч в Москве. Однако в дистанционном электронном голосовании приняли участие 2 миллиона человек, передает слова Данилина «Лента.ру».

До этого президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров рассказал, как происходит идентификация избирателя при электронном голосовании, а также какие цифровые методы используются от возможности повторной регистрации.

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