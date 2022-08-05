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В Совфеде предложили вернуть уроки вождения в школьную программу

Лала Манушакян
Общество
В Совфеде предложили вернуть уроки вождения в школьную программу
Фото: Pexels

Курсы автовождения необходимо ввести для старшеклассников. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов в пятницу, 5 августа.

— У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частями, чтобы потом, по достижении совершеннолетия, ребята могли получить права, — отметил сенатор.

Абрамов выразил мнение, что такие курсы должны быть на добровольной основе, а также финансироваться за счет бюджетных средств. Он добавил, что при нововведении необходимо расширить теоретическую часть, чтобы будущие водители владели более качественными знаниями.

В свою очередь основатель цифровой автошколы Матвей Гордиенко отметил, что проблема качества подготовки выпускников российских автошкол сегодня действительно есть. Для устранения этого необходимо внедрить цифровые системы контроля во время учебного процесса, а также обратить внимание на специфику работы автошкол за рубежом, передает РИА Новости.

Юрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», чем грозит автомобилистам езда с просроченными правами. По словам эксперта, водитель, который не заменил просроченное водительское удостоверение, лишается права управления транспортным средством.

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