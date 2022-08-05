Москвичам напомнили о правилах поведения в жару

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителей столицы призвали избегать долгого нахождения под открытым солнцем, а также напомнили о необходимости внимательного отношения к своему здоровью в жару. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

— В предстоящие аномально жаркие выходные следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Побольше пить, поменьше находиться под открытым солнцем, чаще принимать душ и не допускать перегрева, — говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что проверить свое здоровье они могут в 46 павильонах «Здоровая Москва», где поддерживается комфортная температура при помощи кондиционеров, а также есть питьевая вода.

В пресс-службе отметили, что сделать это могут все желающие, имеющие прикрепление к московской поликлинике, медицинский полис и документ, удостоверяющий личность, передает ТАСС.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 34 градусов. Это станет рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что уже в воскресенье жителей столицы ждет резкое похолодание. По его словам, в понедельник также будет достаточно прохладно и начнутся небольшие дожди.