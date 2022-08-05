Движение восстановили на Страстном бульваре после возгорания электробуса

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Россия, Москва, Страстной бульвар, 2 Карта всех событий

Движение на Страстном бульваре, которое было перекрыто из-за возгорания электробуса, удалось восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 августа.

— Восстановлено движение по Страстному бульвару, — передает сообщение Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Возгорание электробуса произошло около 17:00 по московскому времени в районе дома № 2 на Страстном бульваре. Водитель вовремя заметил задымление в нижней части машины и остановился.

Он высадил пассажиров и принял меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. На место происшествия прибыли оперативные службы, в результате инцидента никто не пострадал.

5 августа при движении по Варшавскому шоссе в сторону области в районе Новоданиловского проезда загорелся автомобиль. На месте происшествия работали оперативные службы.