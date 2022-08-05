Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение восстановили на Страстном бульваре после возгорания электробуса

Степан Жирнов
Происшествия
Движение восстановили на Страстном бульваре после возгорания электробуса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Страстной бульвар, 2 Карта всех событий

Движение на Страстном бульваре, которое было перекрыто из-за возгорания электробуса, удалось восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 августа.

— Восстановлено движение по Страстному бульвару, — передает сообщение Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Возгорание электробуса произошло около 17:00 по московскому времени в районе дома № 2 на Страстном бульваре. Водитель вовремя заметил задымление в нижней части машины и остановился.

Он высадил пассажиров и принял меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. На место происшествия прибыли оперативные службы, в результате инцидента никто не пострадал.

5 августа при движении по Варшавскому шоссе в сторону области в районе Новоданиловского проезда загорелся автомобиль. На месте происшествия работали оперативные службы.

Электробусы Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте