Два участка под открытие торговых объектов выставили на торги в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Два земельных участка, предназначенных для строительства торговых объектов, выставили на торги в ТиНАО. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

— Их площадь составляет 252 и 1000 квадратных метров, на них можно построить магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки площадью до 70,6 и 317,4 квадратного метра соответственно, — сказал глава ведомства Иван Щербаков.

Он добавил, что предприниматели могут арендовать участки на 2,5 года. Уточняется, что оба участка расположены на Калужском шоссе.

Один из них — в поселении Десеновском, где можно возвести одноэтажное здание под объект торговли или бытового обслуживания. Второй — в поселении Вороновском, на нем разрешено строительство трехэтажного торгового объекта.

Электронные аукционы, как уточняется, пройдут 23 августа. Заявки на участие принимаются до 19 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала этого года Москвы реализовала путем проведения аукционов 590 объектов нежилого фонда. Отмечается, что 240 объектов было реализовано посредством публичного предложения. Еще 145 — посредством продажи без объявления цены.