Полянский указал на неготовность украинской стороны к переговорам

Фото: Pixabay; АГН Москва

Делегация Украины не готова вести серьезные переговоры об урегулировании ситуации, а выдвигаемые Киевом условия смешны. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

— Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли, — сказал он.

Отечественный дипломат также добавил, что Украина только говорит о теоретической готовности к переговорам с Россией. И в то же время Киев заявляет о согласии на диалог только после вывода войск с территории Украины, Крыма и Донбасса.

Полянский также добавил, что спецоперация по защите Донбасса продолжится, поскольку у России нет реалистичного партнера на этих переговорах, пишет газета «Известия».

В минувшую среду, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет «напрямую» переговорить с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.