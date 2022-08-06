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Укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков

Егор Провоторов
Финансы
Укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Укрепление российской национальной валюты стало «головной болью» для западных банков, пишет информационное агентство Bloomberg. Авторы материала отмечают, что уехавшие из России зарубежные компании сейчас терпят огромные убытки.

Так, исполнительный директор австрийского «Райффайзен Банка» Иоганн Штробль рассказал, как на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, однако для тех, кто решил свернуть свою предпринимательскую деятельность в России, крепкий рубль стал «головной болью».

Решившие немедленно убраться из России с началом специальной военной операции на Украине компании понесли серьезные убытки. В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за ухода составили чуть более 3,3 миллиарда евро, пишет РИА Новости.

Накануне аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала, что риск ослабления национальной валюты присутствует на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии обновления бюджетных правил и доступа нерезидентов из дружественных стран к торговле на бирже

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