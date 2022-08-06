FP: «Троянский конь» Путина сбил с толку лидеров Евросоюза

Фото: Администрация президента РФ

Венгерский премьер Виктор Орбан сбивает с толку лидеров европейских стран своим отношением к России. Такое мнение выразила обозреватель Аманда Коукли для издания Foreign Policy.

— Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю, — отметила журналист.

Она добавила, что Венгрия продолжает доставлять серьезный дискомфорт Брюсселю. Так, недавно Орбан не согласился с единой политикой Европейского союза по поводу иммиграции и меньшинств, чем вызвал недовольства в ЕС.

Автор материала также напомнила, что недавно 27 членов Евросоюза одобрили решение о сокращении потребления газа на 15 процентов. Орбан выступил против этой идеи и заявил о том, что этот шаг приближает Европу к военной экономике.

Коукли подытожила, что такая политика свидетельствует об отсутствии единства в Европе, передает РИА Новости.

В минувший понедельник, 1 августа, Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для Венгрии и что восточноевропейское государство продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

Орбан также выразил мнение, что мир на территории Украины без переговоров между Россией и Соединенными Штатами не наступит никогда.