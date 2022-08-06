Москвичам рассказали о многолетниках, которые встречаются на клумбах города

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Около 140 видов многолетних цветов можно встретить в разных уголках Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2022 году в столице высадят свыше 1,2 миллиона многолетников.

По словам агронома государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Юлии Стражниковой, самыми популярными в Москве многолетними растениями считаются хоста, астильба, лилейник, флокс и пион.

В этом году Москву украсило свыше 167 тысяч кустов хост. Это растение отличается неприхотливостью и не требовательностью к месту произрастания.

Также в Москве можно встретить кусты астильбы, которые отличаются красивыми листьями. Это растение не теряет своей декоративности даже если растет в тени.

«Цветок радости» лилейник также часто встречается горожанам на московских клумбах. В этом году Москву украсит более 100 тысяч кустов этих многолетников.

Кроме того, в Москве вырастили более 67 тысяч метельчатых и шиловидных флоксов и более 45 тысяч пионов, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Более 35 миллионов однолетних цветов высадили на улицах, бульварах и площадях Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 9 июня.

По словам главного агронома ГБУ «Озеленение» Елены Назаровой, чаще всего на клумбах города можно встретить петунии, бегонии, тагетесы, цинерарии и колеусы.