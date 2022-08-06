Старовойт сообщил о пресечении диверсии на курском аэродроме

Фото: adm.rkursk.ru

Попытку диверсии пресекли на аэродроме Курска, который в настоящее время закрыт для приема гражданских судов и где базируются военные из состава Вооруженных сил России. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил на своей странице в Telegram глава Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

Глава региона также порекомендовал местным жителям отказаться от использования беспилотников и квадрокоптеров.

29 июля украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

На следующий день ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника была подавлена.

Ранним утром во вторник, 19 июля, ВС Украины вели обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в инциденте нет. В результате обстрела был поврежден участок автодороги.