ЦДМ на Лубянке пригласил москвичей на семейный фестиваль

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В период с 6 августа по 4 сентября в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке будет проходить фестиваль «Снова в школу». В рамках мероприятия гости смогут посетить мастер-классы и интерактивные спектакли.

Посетить фестиваль можно бесплатно.

В субботу, 6 августа, в рамках фестиваля москвичи смогут увидеть программу «Школа магии и волшебства». В рамках нее юные горожане поиграют в волшебников и будут отгадывать загадки.

На следующий день все желающие смогут прийти на мастер-класс по кастомизации «Мой персональный блокнот для заметок». В этот же день ожидается открытие экспозиции интерактивного музея «Потрогай науку руками». В рамках выставки гости смогут узнать больше о природных явлениях.

13 августа москвичей приглашают на спектакль «Школа проказника Буратино» и мастер-класс «Персональный настольный органайзер для письменных принадлежностей».

20 августа гостей ожидают на игровой программе «Школа трендов с уточками Лалафанфан», в рамках которой можно будет разучить модные танцы и выполнить интересные спортивные задания.

В главном атриуме ЦДМ 3 и 4 сентября жители Москвы смогут увидеть мюзикл «Веселые уроки» и поучаствовать в серии мастер-классов, передали на официальном портале мэра города.

До этого жителей столицы пригласили на праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Московское варенье».

Так, 6 августа в 16:00 певица Ирина Дубцова выступит на Святоозерской улице. В 18:00 москвичи смогут послушать артистку на улице Городецкой, а 7 августа в 16:00 — на улице Адмирала Руднева.