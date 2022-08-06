МИД России счел популистским требование Украины вернуть имущество СССР

Фото: МИД РФ

Требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возвращении со стороны России зарубежных активов СССР является популистским и не имеет под собой законных оснований. Об этом заявили в департаменте информации и печати российского МИД в субботу, 6 августа.

— Государство под названием «СССР» не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием «Российская Федерация». Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие «продолжательство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус России как преемницы Советского Союза был признан международным сообществом. Соответствующий документ ратифицировал Международный суд ООН.

Кроме того, Москва взяла на себя обязательства по выплате внешнего долга СССР и погасила его без чей-либо помощи, передает РБК.

1 августа Пристайко заявил, что Киев потребовал от Москвы возвращения «хотя бы» третьей части зарубежного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги СССР. По его словам, украинское руководство согласилось с этим, однако не ратифицировало документы.