Воду начали раздавать из-за жары еще на восьми станциях метро Москвы

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Раздача бесплатной воды из-за жары стартовала еще на восьми станциях метро Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку восемь станций метро, где с 16:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что раздача воды началась на станциях «Новокузнецкая», «Баррикадная», «Белорусская» Замоскворецкой линии, «Парк Культуры» Сокольнической ветки, «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Октябрьская» Калужско-Рижской ветки, а также на станциях «Бибирево» и «Отрадное», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до 18:00 субботы, 6 августа, из-за жаркой погоды. Уточняется, что воздух в этот день прогреется до плюс 33 градусов.

Позже москвичей предупредили о ливне и грозе во второй половине дня 6 августа. По данным синоптиков, до конца суток местами ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15–17 метров в секунду.