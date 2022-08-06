Психолог Тасуева рассказала, как изменилось представление об идеальной невесте со времен СССР

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Психолог, профессиональная сваха и руководитель международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева рассказала «Вечерней Москве», как менялось представление об идеальной невесте со времен СССР.

— Представление об идеальной невесте меняется вместе с обществом. В современной России женщины имеют больше возможностей для карьерного роста, чем, скажем, 30-40 лет назад, — объяснила эксперт.

Мужчины в настоящее время уделяют больше внимания материальному статусу избранницы, подчеркнула она. Им, считает психолог, важно, какие у невесты есть знания, а также какую должность она занимает.

Помимо этого, заметила сваха, повысился и возраст вступления в брак. Однако в России по-прежнему замуж нужно выходить до 25 лет, потому что потом, как говорится, «характер портится», заключила Тасуева.

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