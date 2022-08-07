Врач озвучила основную причину невозможности похудеть

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Основной причиной невозможности похудеть являются проблемы в работе щитовидной железы. Об этом сообщила врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.

Она отметила, что при этом замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир.

— Качество жизни при гипотиреозе очень печальное — все лень, все тяжело, на простейшие действия нужны сверхусилия, — рассказала медик в своем Telegram-канале.

Специалист добавила, что люди, которые страдают этим недугом, способны набирать лишний вес буквально от съеденного листа салата.

Чтобы не допустить развития проблем со здоровьем Зубарева порекомендовала посетить эндокринолога, сдать анализы и получить индивидуальное лечение. Также врач посоветовала поменять образ жизни и отказаться от сахара, консервантов и трансжиров.

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