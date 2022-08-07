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Пушков назвал «самый страшный кошмар» Брюсселя

Юлия Курганова
В мире
Пушков назвал «самый страшный кошмар» Брюсселя
Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные страны не готовы объявить политическую войну Турции, потому что не могут рассчитать всех последствий своих действий. Об этом заявил в субботу, 6 августа, сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, и это выгодно для НАТО.

— Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, который держит в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что страх вероятного разобщения в Североатлантическом альянсе серьезно сдерживает Брюссель.

— Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя, — высказал он свое мнение.

6 августа в издании Financial Times со ссылкой на источники заявили, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и Турцией. По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных чиновников сказали, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Алексей Пушков Турция НАТО
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