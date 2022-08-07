Ветеранов 101-й ОсБрОН наградили в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Зале Славы Музея Победы юбилейными знаками наградили ветеранов 101-й Особой бригады оперативного назначения ВВ МВД России. Награждение состоялось 6 августа, в День памяти бригады, сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что в этот день 26 лет назад в борьбе с незаконными вооруженными формированиями свои жизни отдали 43 военнослужащих.

На мероприятии присутствовали ветераны и члены семей погибших. Военнослужащим вручили юбилейные знаки «В память 25-й годовщины со Дня образования 101-й Особой бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России».

Перед началом встречи участники возложили цветы к Огню Памяти и Славы на Поклонной горе, а в завершение — посетили экспозицию музея «Подвиг Армии».

— 101-ая Особая бригада оперативного назначения ВВ МВД РФ сформирована специально для поддержания порядка в Чечне в январе 1995 года. В августе 1996-го при нападении боевиков на столицу Чечни понесла огромные потери, но ни один из контролируемых бригадой объектов не был сдан или оставлен бойцами, — отмечается в сообщении.

7 августа на базе Музея Победы и филиала музея «Г.О.Р.А.» состоятся концерты в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Выступления пройдут в 14:10 и 16:00. Сперва перед гостями выступят ученики Детской школы искусств имени Д. С. Бортнянского и Детской школы искусств № 7.