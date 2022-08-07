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Литовская делегация прибыла на Тайвань

Анастасия Колоскова
В мире
Литовская делегация прибыла на Тайвань
Фото: Unsplash

Литовская делегация, которую возглавила заместитель министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с пятидневным визитом. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в тайваньском министерстве иностранных дел.

— Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах, — отмечается в аккаунте ведомства в Twitter.

По данным Центрального информационного агентства острова (CNA), члены литовской делегации планируют встретиться с представителями министерства транспорта и посетить производство электробусов, передает РИА Новости.

Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим Министерство иностранных дел КНР выразило Литве протест. В ноябре прошлого года Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

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