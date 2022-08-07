Косовские власти отпустили журналистку Асламову

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Косовские власти освободили сотрудницу газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщило издание.

Уточняется, что российская журналистка связалась с редакцией, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что задержанная в Косове Асламова перестала выходить на связь.

Накануне о задержании журналистки сообщил глава Министерства внутренних дел Косова Джелаль Свечлия.

Он отметил, что Асламову остановили на пограничном переходе на севере Косова. По словам министра, у нескольких стран якобы есть доказательства, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, действуя под прикрытием журналиста.

Страны, которые якобы предоставили такую информацию, Свечлия не назвал, но прикрепил к посту в соцсетях фото Асламовой с сайта газеты: с главой российского МИД Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году и на фоне баннера с лидером Ирака Саддамом Хусейном, у которого журналистка брала интервью в 2003 году.