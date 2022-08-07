Фото: Рixabay

8 августа Православная церковь почитает память Ермолая Никомедийского, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. Также это день памяти преподобномученицы Параскевы Римской.

В народе считали, что все, что вы начинаете делать или запланировали на восьмое августа не сбудется, либо не принесет вам желаемого результата и удовольствия. Именно поэтому нужно продолжать идти по накатанной дороге и перенести разнообразие на другую дату.

По народным приметам, в этот день нельзя:

— ругаться;

— строить планы и начинать что-то новое;

— заниматься шитьем и прочей работой;

Приметы погоды:

Если мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают — к дождю.

Если ласточки и стрижи начали порхать над водой — будут дожди.

Если в августе много желудей — к хорошему урожаю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать 8 августа, чтобы избежать проблем в личной жизни

Именины отмечают: Егор, Игнатий, Моисей, Прасковья, Федор.