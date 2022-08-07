Народный календарь. Чего нельзя делать 8 августа, чтобы избежать проблем в личной жизни
8 августа Православная церковь почитает память Ермолая Никомедийского, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. Также это день памяти преподобномученицы Параскевы Римской.
В народе считали, что все, что вы начинаете делать или запланировали на восьмое августа не сбудется, либо не принесет вам желаемого результата и удовольствия. Именно поэтому нужно продолжать идти по накатанной дороге и перенести разнообразие на другую дату.
По народным приметам, в этот день нельзя:
— ругаться;
— строить планы и начинать что-то новое;
— заниматься шитьем и прочей работой;
Приметы погоды:
Если мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают — к дождю.
Если ласточки и стрижи начали порхать над водой — будут дожди.
Если в августе много желудей — к хорошему урожаю.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Егор, Игнатий, Моисей, Прасковья, Федор.