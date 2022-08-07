Два человека пострадали при стрельбе в Химках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, улица Германа Титова Карта всех событий

В городском округе Химки словесный конфликт между двумя группами людей перерос в стрельбу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в воскресенье, 7 августа.

Уточняется, что инцидент произошел на стоянке одного из магазинов. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов.

В результате инцидента пострадали два человека, которые были госпитализированы. Сама компания скрылась с места происшествия после выстрелов.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Они занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

До этого сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из пневматической винтовки из окна жилого дома в столичном районе Отрадное. При этом в результате инцидента, как уточняется, пострадавших нет.

Сотрудники уголовного розыска в Москве задержали 52-летнего мужчину, хранившего у себя в квартире порох и боевые патроны.