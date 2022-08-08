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Главные новости к утру 8 августа

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 8 августа
Фото: Вечерняя Москва

Несколько ракет запустили вечером в воскресенье, 7 августа, из сектора Газа в сторону Израиля уже после вступления в силу режима прекращения огня. Снаряды запустили в направлении южных районов Израиля «всего через несколько минут» после начала режима перемирия, который вступил в силу в 23:30 по местному времени (совпадает с московским).

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину для отказа переговоров с Россией. Он заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

Посольство РФ в Соединенных Штатах после сообщений американской прессы, которая обвинила российскую армию в «ударах» по Запорожской АЭС, призвало представителей СМИ перестать повторять «русофобские измышления». Пресса в США развернула огульную кампанию по дезинформации, подчеркнули в российском дипведомстве.

Российская спортсменка Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. Она одержала победу над Шелби Роджерс из США.

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